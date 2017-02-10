Події

17:42 10.02.2017

Порошенко взяв участь у відкритті нового корпусу Галицької райлікарні

Президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового корпусу Галицької центральної районної лікарні в м. Галичі Івано-Франківської області.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба президента України, звертаючись до присутніх, П.Порошенко нагадав, що на Прикарпатті поліклініки не будували з 1993 року, а лікарні - з 2003 року.

"Галицька центральна лікарня почала будуватись у 1978 році. Кожен президент обіцяв її добудувати, і лише зараз, коли країна перебуває у дуже непростих умовах, коли ми захищаємо українську землю від російської агресії, коли ми останнє віддаємо на створення наших славетних ЗСУ, вдалося добудувати", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що відкриття нового корпусу лікарні стало одним із результатів реалізації програми децентралізації, і кошти на лікарню були виділені з державного фонду регіонального розвитку та з державного і з місцевого бюджетів.

"Важливо також те, що ми будемо робити все для того, щоб обладнати лікарню, аби кожен мешканець славетного Галича мав можливість прийти і скористатись сучасним діагностичним обладнанням, сучасними умовами для пацієнтів", - наголосив президент.

Він також нагадав про експеримент, який дасть змогу збільшити фінансування доріг, - коли надпланові надходження від митниці спрямовуються на дорожнє будівництво. На думку П.Порошенка, ця ініціатива має поширюватися на всю Україну. "Ми побудуємо більше ніж 2 тис. км доріг лише за 2017 рік. І продовжимо ту тенденцію, яку ми мали в 2016 році", - заявив П.Порошенко.

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