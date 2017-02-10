Події

18:25 10.02.2017

Порошенко дав доручення щодо дорожнього будівництва в Україні

Президент України Петро Порошенко дав ряд доручень відповідним структурам і місцевій владі щодо дорожнього будівництва в Україні.

"Забезпечити безперешкодне фінансування витрат, пов'язаних з використанням обласними бюджетами коштів, отриманих у рамках дорожнього експерименту", - сказав президент на нараді з будівництва доріг в Івано-Франківську в п'ятницю.

Він зазначив, що незабаром має бути врегульовано питання додаткового надходження коштів від Нацбанку на будівництво доріг.

"Також нам потрібна чітка ясність і законодавче врегулювання питання концесійних доріг", - сказав президент, додавши, що після консультацій з Мінфіном, Мінінфраструктури та керівництвом уряду це питання потрібно врегулювати.

Також президент висловився за "забезпечення єдиної бази митників і прикордонників" і дав відповідні доручення керівництву Митниці та Держмитслужби.

Також глава держави доручив головам ОДА проводити якісну інформаційну кампанію щодо будівництва доріг у регіонах, щоб люди знали і контролювали процес.

"На поточну ситуацію, яка склалася у нас з дорожнім будівництвом, вже реагують наші міжнародні партнери", - сказав президент.

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