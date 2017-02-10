Правоохоронці провели обшуки в Харкові за фактом привласнення 50 млн грн чиновниками філії "Укрзалізниці "

Прокуратура Київської області зафіксувала факт привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами регіонального філіалу ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням на веб-сайті Генеральної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи регіональної філії "Укрзалізниці", діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у змові з керівництвом низки фіктивних приватних підприємств, привласнили державні кошти в сумі близько 50 млн грн.

На підставі ухвали суду 9 лютого 2017 року працівники прокуратури Київської області спільно з представниками СБУ провели п'ять санкціонованих обшуків у Харкові.

Під час слідчих дій виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, документи, що підтверджують здійснення незаконних операцій з метою привласнення державних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.