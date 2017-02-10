Події

18:44 10.02.2017

МЕРТ заборонив імпорт зрідженого газу низки компаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України ввело санкції проти 16 українських трейдерів нафтопродуктів, повідомило інтернет-видання OilNews з посиланням на наказ міністерства №154 від 6 лютого 2017 року.

За інформацією видання, введені санкції виду III, передбачають заборону зовнішньоекономічної діяльності, що починають діяти з 18 березня 2017 року.

Під санкції, зокрема, потрапили юрособи таких трейдерів як "Паралель", "Укргазпетролеум", "Віолана-ПЕК", "Реал-НП", "КПК-Європлюс", "Надія", "Автотранс", "Газтрон-Україна", "Пропан-Трейд".

Підставою для санкцій є надані міністерству матеріали Служби безпеки України.

Крім того, наказом №155 від 6 лютого МЕРТ ввів заборону на діяльність восьми компаній-нерезидентів. Сім з восьми нерезидентів в 2016 році здійснювали відвантаження на адресу українських компаній, згаданих у наказі №154.

Водночас тексти наказів на сайті МЕРТ не оприлюднені.

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