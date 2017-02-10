У зоні АТО в п'ятницю зафіксовано 34 обстріли, втрат серед українських військових немає

У зоні проведення антитерористичної операції в п'ятницю станом на 18:00 бойовики 34 рази обстріляли позиції Збройних сил України, втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляють у штабі АТО.

"Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 "Град", танки і міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки", - йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу, бойовики зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів і стрілецької зброї - Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. "По наших позиціях у районі Авдіївки та Верхньоторецького вогонь вів снайпер", - йдеться у зведенні.

На луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів незаконні збройні формування обстрілювали Кримське, а Новозванівку - з гранатометів і стрілецької зброї.

"Загалом зафіксовано 34 обстріли. Втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.