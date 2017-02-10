Події

19:07 10.02.2017

Одеський медуніверситет об'єднав відомчі медзаклади в єдину університетську клініку

Одеський національний медичний університет з метою оптимізації роботи, ефективного використання кадрів та обладнання об'єднав чотири відомчі медичні заклади в єдину університетську клініку.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба університету, до складу клініки увійшли Центр реконструктивної та відновної медицини, Багатопрофільний медцентр університету, Стоматологічний медичний центр університету та офтальмологічний центр.

Керувати клінікою буде екс-голова департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олег Шпак.

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО в п'ятницю зафіксовано 34 обстріли, втрат серед українських військових немає

Правоохоронці провели обшуки в Харкові за фактом привласнення 50 млн грн чиновниками філії "Укрзалізниці "

Литва виділить EUR80 тис. на гуманітарну допомогу для Авдіївки

Загальні збитки свинарів через вірус АЧС в Україні оцінюються у 200 млн грн

Останні новини з Брюсселя свідчать про визнання ЄС досягнень України

ОСТАННЄ

Кількість підроблених банкнотів гривні в 2016 р. суттєво не змінилася - НБУ

Порошенко вручив ключі від пожежних машин рятувальникам Івано-Франківської області

Порошенко має намір доручити СБУ посилити контроль за діяльністю митниці

МЕРТ заборонив імпорт зрідженого газу низки компаній

Порошенко дав доручення щодо дорожнього будівництва в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА