Одеський медуніверситет об'єднав відомчі медзаклади в єдину університетську клініку

Одеський національний медичний університет з метою оптимізації роботи, ефективного використання кадрів та обладнання об'єднав чотири відомчі медичні заклади в єдину університетську клініку.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба університету, до складу клініки увійшли Центр реконструктивної та відновної медицини, Багатопрофільний медцентр університету, Стоматологічний медичний центр університету та офтальмологічний центр.

Керувати клінікою буде екс-голова департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олег Шпак.