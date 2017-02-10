Порошенко вручив ключі від пожежних машин рятувальникам Івано-Франківської області

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Івано-Франківської області вручив сертифікати та ключі від чотирьох пожежних автомобілів керівникам підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба глави Української держави, П.Порошенко зазначив, що забезпечення ДСНС сучасною технікою є не подарунком влади, а її прямим обов'язком.

"У житті завжди є місце подвигу, і не лише на фронті. Понад 36 тисяч виїздів, які працівники управління ДСНС області здійснили минулого року, в тому числі понад 13 тисяч за сигналом "тривога" - хіба це не ілюструє ступінь ризику, якому ви, шановні рятувальники, піддаєтеся щодня? 35 врятованих людей – хіба це не показник ефективності та корисності вашої праці?", - зазначив президент.

Глава держави нагадав, що нещодавно зустрічався і нагородив працівників ДСНС, які в гострий критичний момент блискуче та бездоганно виконали свої обов'язки і допомогли мирному населенню Авдіївки, яке постраждалою від обстрілів із боку бойовиків.

"В умовах реальної загрози життю та здоров’ю співробітники держслужби під кулями годували, гріли і лікували людей", - зазначив П.Порошенко, додавши, що вони евакуювали майже 300 людей, з яких значна частина - діти.

За словами президента, минулого року кількість пожежних автомобілів в області збільшилася за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це стало можливим завдяки процесу децентралізації, коли левова частина коштів, які раніше концентрувалися в Києві, була спрямована громадам. Сьогодні ж автопарк рятувальників поповнився за рахунок коштів державного бюджету.

"Хай ці машини допоможуть вам ще краще нести вашу службу, вчасно та результативно приходити на допомогу громадянам", - побажав глава держави.