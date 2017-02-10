Кількість підроблених банкнотів гривні в 2016 р. суттєво не змінилася - НБУ

Кількість підроблених банкнотів гривні в 2016 році порівняно з 2015 роком суттєво не змінилася - 2,8 підробки на 1 млн справжніх купюр (у 2015 році - 2,7 шт.), повідомив НБУ на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, загалом серед підроблених банкнотів національної валюти минулого року переважали номінали 500 грн, 50 грн, 100 грн і 200 грн.

Серед валютних банкнотів найбільша кількість підроблених купюр припадала на банкноти $100, EUR200 та 5 тис. російських рублів.

У переважній більшості підроблені банкноти гривні виготовляють із використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів.

За даними НБУ, на початок січня 2017 року в обігу була готівка на загальну суму 341,1 млрд грн, зокрема банкноти - 339 млрд грн (2,98 млрд шт.), монети - 2 млрд грн (12,7 млрд шт.). Загальна кількість банкнотів на душу населення становила 70 шт., розмінних монет - 285 шт.

НБУ в 2016 році вилучив з обігу близько 820 млн шт. зношених банкнотів, що на 11,5% менше, ніж за 2015 рік.