Заборгованість українців за послуги ЖКГ минулого року зросла більше ніж удвічі

За минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж удвічі, на сьогодні борг перевалив за 23 млрд грн, повідомляє тижневик "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA).

"На кінець грудня 2016 року заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 9,4 млрд, за газопостачання - 6,4 млрд, за утримання будинків і прибудинкових територій - 2,4 млрд, за централізоване водопостачання - 1,5 млрд, за вивезення побутових відходів - 0,4 млрд, за електроенергію - 3,3 млрд грн. Разом – 23,4 мільярда боргів", - йдеться в опублікованій в останньому номері ZN.UA статті.

Водночас, за підсумками першого півріччя 2016 р. держава через неадекватні норми споживання та субсидії "переплатила" за газ 11 млрд грн, зазначається в публікації.

Із грудня минулого року в Україні спостерігається зростання заборгованості населення з оплати послуг ЖКГ. Згідно з інфляційним звітом НБУ, обсяги споживання населення (куди входять не тільки послуги ЖКГ) з кінця 2014 року випереджали зростання його доходів.

До минулого року рівень оплати послуг ЖКГ населенням в Україні завжди перевищував 90%. З грудня минулого року спостерігається зростання заборгованостей за оплату послуг ЖКГ населенням. Рівень оплати з початку 2016 р. становив - 82,8%, а в грудні –лише 63,8%.