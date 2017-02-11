Пожежа в автобусному парку в Києві пошкодила 6 автобусів

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території одного з автобусних парків на вул. Туполєва, внаслідок загоряння 3 автобуси згоріли і ще 3 дістали пошкоджень.

Як повідомляє в суботу прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в м.Києві, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 11 лютого о 0:38

"По прибутті на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння одного з автобусів в окремому одноповерховому ремонтно-господарському приміщенні з поширенням полум'я на розташовані неподалік автобуси", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, 1:43 пожежу було локалізовано та о 1:57 ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Унаслідок пожежі згоріло 3 автобуси та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ. Пожежникам вдалося врятувати 22 автобуси марок МАЗ та ЛАЗ і запобігти поширенню пожежі по всій площі будівлі.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежорятувальної техніки і 33 людини особового складу Київського гарнізону.