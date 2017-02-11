Події

12:41 11.02.2017

Рівень води в Тисі протягом минулої доби опустився на 2 м

Рівень води у річках Тиса та Латориця біля м. Чоп Закарпатської області продовжує знижуватися, загрози підтоплень немає, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

"Станом на 10:00 суботи (11.02) висота паводкової хвилі в Тисі опустилася на 2 метри і становить 8 метрів (висота греблі тут – 12 метрів). У Латориці рівень води опустився на 40 см і становить 4,5 метра", - повідомив Г.Москаль на своєму персональному сайті в суботу.

Він також поінформував, що в п'ятницю, 10 лютого, угорські водники забезпечили прохід льодоходу в районі м.Токай. "Нині рівень води поступово знижується як на території Закарпаття, так і в самій Угорщині, загрози підтоплень немає", - розповів голова Закарпатської ОДА.

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