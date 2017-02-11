Події

12:50 11.02.2017

«Укроборонпром» передав військовим 2139 одиниць нового та модернізованого озброєння і техніки в минулому році

Заводи держконцерну «Укроборонпром» на 100% виконав державне оборонне замовлення 2016 року - військовим передано 2139 одиниць нового та модернізованого озброєння і техніки.

Серед них бронетанкової техніки - 109 одиниць; озброєння ВПС і ППО - 36 одиниць; ракетно-артилерійського - 766 одиниць, ракет і боєприпасів - 712; спеціальної техніки, засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби і навігації - 516 одиниць, повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

ДК «Укроборонпром» зараз проводить детальний аналіз використання української зброї та техніки в боях під Авдіївкою для поліпшення її характеристик.

Фахівці здійснюють роботу з аналізу за такими характеристиками, як точність, дальність та швидкість прицілювання, витривалість у складних умовах, моторесурс і потужність бронетехніки. На основі зібраних даних заводи «Укроборонпрому» вносять зміни.

В держконцерні нагадали, що БТР-4 після реальних боїв отримав понад 900 змін і вдосконалень на основі побажань військових. Цей досвід «Укроборонпром» переносить і на іншу техніку.

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