Четверо невідомих побили голову Роздільнянської райради Одеської області

В Одесі четверо невідомих пізно ввечері в п'ятницю побили голову Роздільнянської районної ради Одеської області – керівника районної організації партії "Опозиційний блок" Фелікса Сігала.

Як повідомила в суботу агентству "Інтерфакс-Україна" депутат Одеської обласної ради від "Опозиційного блоку" Ірина Ковалиш, її однопартійцю зламали три ребра, очну кістку, перебили ніс. Також лікарі діагностували у Ф.Сігала черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні.

Напад, в якому брали участь четверо, стався в Суворівському районі Одеси. За словами І.Ковалиш, він пов'язаний з політичною діяльністю Ф.Сігала.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня 2016 року в один день невідомі напали на депутата Ананьївської районної ради Миколу Балана просто під час сесії райради і на депутата Одеської міськради Олексія Еремицю. Народний депутат від "Опозиційного блоку" Микола Скорик заявив, що обидва напади на його однопартійців організував Є.Резвушкін. "Резвушкіним керує заступник міського голови Одеси Андрій Котляр", - повідомив тоді нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Потім у листопаді 2016 року невідомі кинули коктейль Молотова в машину лідера одеського автомайдану Євгена Резвушкіна. Від вогню вигоріла передня частина автомобіля. При цьому на сторінці одеського автомайдану у Facebook повідомлялося, що за фактом інциденту поліція затримала і доставила у райвідділ двох підозрюваних. Сам Є.Резвушкін у коментарі сайту "Думская" зазначив, що підозрює в організації того, що сталося "сепаратистів" або представників Опозиційного блоку.

На початку грудня 2016 року невідомі спалили автомобіль Land Rover "Range Rover Sport" депутата Одеської міської ради від партії "Опозиційного блоку" Богдана Гіганова.