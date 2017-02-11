Жінку-снайпера "ДНР" затримали на лінії розмежування співробітники СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали в районі проведення антитерористичної операції на лінії розмежування снайпера так званої "ДНР".

"Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування і радіотелеграфістом внутрішніх військ так званого "МВС ДНР", - повідомляє в суботу прес-центр СБУ.

За словами затриманої, вона протягом чотирьох місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті поблизу міста Таганрог у Ростовській області Росії. Інструктори табору бойовиків раніше проходили службу у військах спеціального призначення РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній). Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.