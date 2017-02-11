Події

13:27 11.02.2017

У Києві чекають на підтвердження затримання 47 українців у РФ

МЗС України очікує від РФ підтвердження інформації про затримання 47 українців у рамках справи про міжнародний наркосиндикат.

"На адресу МЗС РФ і слідчого департаменту МВС РФ направлено запити про підтвердження інформації про наявність серед затриманих громадян України, склад інкримінованих їм злочинів, місце утримання та наявність адвоката", - йдеться в повідомленні на сторінці департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.

Увечері в п'ятницю російські ЗМІ повідомили з посиланням на МВС РФ про припинення діяльності масштабного міжнародного наркосиндикату "Хімпром", одним із центрів якого був Київ. У Росії у цій справі було заарештовано 67 осіб і з них 47 осіб виявилися громадянами України. МВС РФ стверджує, що в Києві розташовувалися призовні пункти, а в українських ЗМІ розміщувалися оголошення з пропозицією високооплачуваної роботи кур'єрів на території Росії.

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