Події

13:31 11.02.2017

Серед бійців ЗСУ за добу втрат немає

Жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув і не був поранений за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку найгарячішою точкою був н.п. Кримське, там противник застосував легке озброєння і міномети. Загалом по позиціях сил АТО було випущено 20 мінометних мін. У Попаснянському районі зафіксовано 2 провокації із застосуванням стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь з легкого озброєння в Авдіївці практично в цілодобовому режимі. Два мінометні обстріли мали місце в авдіївській промзоні, там же противник тричі відкривав вогонь з танка. Міномети НЗФ також застосували в Опитному, Невельському. На Світлодарській дузі противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 24 обстріли.

На маріупольському напрямку в Красногорівці бойовики застосували РСЗВ "Град", випусти з нього 20 ракет. Також 10 разів стріляли з танка, неодноразово відкривали вогонь з мінометів. На ділянці Павлопіль-Широкине противник застосовував стрілецьке озброєння. Загалом за добу а маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.

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