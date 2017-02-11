Порошенко повідомив про успішні випробування нової ракети для військової авіації

В Україні відбулися успішні випробування нової ракети калібром 57-мм для Військово-повітряних сил України, призначеної для ураження наземних цілей, повідомив президент України Петро Порошенко.

"Маю хорошу новину. "Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України. Ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів і літаків", - повідомив П.Порошенко на своїй сторінці в "Фейсбуці" в суботу.

За словами президента, під час успішних випробувань екіпаж вертольота, який також оснащений новими двигунами і станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив у задані цілі.

"Лише півсекунди необхідно, щоб випустити повний блок із 20 ракет. Хороша робота, хлопці", - написав президент.