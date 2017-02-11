Канадські інструктори завершили курс підготовки інструкторського та викладацького складу для українських військових

Під керівництвом фахівців Збройних сил Канади завершився курс з правил опрацювання навчальних програм і навчально-методичних матеріалів для підготовки українських військовослужбовців за стандартами НАТО.

Як повідомляє в суботу управління зв'язків із громадськістю Збройних сил України, це курс підготовки інструкторського та викладацького складу найвищого рівня, в країнах Альянсу. В Україні він відбувся вперше.

За час навчання офіцери і сержанти ЗСУ отримали знання, вміння і навички з правил опрацювання навчальних програм і навчально-методичних матеріалів для підготовки військовослужбовців відповідно до вимог НАТО.

Від ЗСУ підготовку на курсі пройшли інструктори і фахівці з розробки навчальних програм та навчально-методичних матеріалів 197 Центру підготовки сержантського складу, офіцери навчальних центрів, військових коледжів та командувачів окремих родів військ та видів Збройних милий України, офіцери Центру оперативних стандартів Збройних милий України.

Курс організувало управління роботи з сержантським складом Генерального штабу ЗСУ в рамках військового співробітництва за програмою НАТО "Вдосконалення системи військової освіти" (DEEP) та діяльності об'єднаного Багатонаціонального координаційного комітету (MJC).