Події

14:52 11.02.2017

Стан здоров'я викрадених піратами у водах Нігерії членів екіпажу судна BBC Caribbean задовільний

Життю і здоров'ю членів екіпажу судна BBC Caribbean, викрадених піратами в територіальних водах Нігерії, нічого не загрожує, повідомляє департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Стан викрадених членів екіпажу BBC Caribbean задовільний, загрози їхньому життю та здоров'ю немає", - йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України на офіційній сторінці в мікроблозі "Твіттер" в суботу.

Як повідомлялося, 8 лютого посольство РФ у Нігерії повідомило про викрадення піратами 7 російських моряків та 1 українського: "В територіальних водах Нігерії стався піратський напад на судно BBC Caribbean. З борту судна BBC Caribbean пірати викрали сімох громадян Росії та громадянина України".

ВАЖЛИВЕ

Затримані в РФ у справі наркосиндикату українці є жертвами торгівлі людьми

Порошенко повідомив про успішні випробування нової ракети для військової авіації

У Києві чекають на підтвердження затримання 47 українців у РФ

Українського письменника Жадана затримала міліція в готелі в Мінську

На непідконтрольну Києву територію Донбасу проїхало 8 вантажівок з гумдопомогою від МКЧХ

ОСТАННЄ

В Україні найближчої доби морози дещо ослабнуть, місцями туман

Канадські інструктори завершили курс підготовки інструкторського та викладацького складу для українських військових

Серед бійців ЗСУ за добу втрат немає

Жінку-снайпера "ДНР" затримали на лінії розмежування співробітники СБУ

Четверо невідомих побили голову Роздільнянської райради Одеської області

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа коммерческой недвижимости в Тернополе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА