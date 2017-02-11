Стан здоров'я викрадених піратами у водах Нігерії членів екіпажу судна BBC Caribbean задовільний

Життю і здоров'ю членів екіпажу судна BBC Caribbean, викрадених піратами в територіальних водах Нігерії, нічого не загрожує, повідомляє департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Стан викрадених членів екіпажу BBC Caribbean задовільний, загрози їхньому життю та здоров'ю немає", - йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України на офіційній сторінці в мікроблозі "Твіттер" в суботу.

Як повідомлялося, 8 лютого посольство РФ у Нігерії повідомило про викрадення піратами 7 російських моряків та 1 українського: "В територіальних водах Нігерії стався піратський напад на судно BBC Caribbean. З борту судна BBC Caribbean пірати викрали сімох громадян Росії та громадянина України".