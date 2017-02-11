Затримані в РФ у справі наркосиндикату українці є жертвами торгівлі людьми

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що громадяни України, затримані в Росії у справі про міжнародний наркосиндикат, є жертвами торговців людьми.

Як повідомили в суботу агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі МВС, йдеться про українців, які виїжджали в РФ на заробітки і були втягнуті в кримінал.

"Нацполіція і МВС послідовно борються з організованими групами торговців людьми. На території Російської Федерації перебувають сотні наших громадян, які в різний час стали жертвами торговців людьми... Пропагандисти РФ представляють їх не як жертв незаконного промислу, а саме як учасників організованої злочинної грипи", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі МВС в суботу.

Водночас, за словами співрозмовника, в таких випадках дуже складно довести, що йдеться саме про торгівлю людьми, і складно повернути громадян на батьківщину навіть для відбування покарання.

Тому в Міністерстві внутрішніх справ закликають громадян України не шукати легких заробітків за кордоном.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю, 10 лютого, російські ЗМІ повідомили з посиланням на МВС РФ про припинення діяльності масштабного міжнародного наркосиндикату "Хімпром", одним із центрів якого був Київ. В Росії у цій справі було заарештовано 67 осіб і з них 47 осіб виявилися громадянами України. МВС РФ стверджує, що в Києві розташовувалися призовні пункти, а в українських ЗМІ розміщувалися оголошення з пропозицією високооплачуваної роботи кур'єрів на території Росії.

У суботу 11 лютого, в МЗС України заявили, що очікує від РФ підтвердження інформації про затримання 47 українців у рамках справи про міжнародний наркосиндикат.

"На адресу МЗС РФ і слідчого департаменту МВС РФ направлено запити про підтвердження інформації про наявність серед затриманих громадян України, склад інкримінованих їм злочинів, місце утримання та наявність адвоката", - йдеться в повідомленні на сторінці департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.