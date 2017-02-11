Кличко: будівлі житлового комплексу «Рів'єра» перед "Євробаченням" прикриють банерами

Крім коштів, які місто виділило на підготовку та проведення пісенного конкурсу Євробачення, Київ інвестує гроші в розвиток столичної інфраструктури, і після завершення конкурсу кияни отримають ще більше відремонтованих вулиць, об'єктів інфраструктури та зелених зон, заявляє мер Віталій Кличко.

«Ми виділили на підготовку до проведення "Євробачення 200 млн грн. Ще більше грошей виділяється на облаштування території, на інфраструктуру, в яку ми вкладаємо великі кошти. Буде проведено ремонтні роботи на Повітрофлотському проспекті, адже чимало гостей прилітатимуть у «Жуляни». Також буде облаштовано територію біля МВЦ, де відбудеться конкурс - планується багато робіт з озеленення, благоустрою територій», - сказав В.Кличко, в інтерв'ю «Радіо Свобода», яке цитує прес-служба міського голови.

Щодо ситуації з будівництвом житлового комплексу «Сонячна Рів'єра» поблизу МВЦ, мер зазначив, що місто, забудовник та мешканці району повинні знайти компромісне рішення, яке, в першу чергу, в інтересах суспільства.

«За рішеннями судів це будівництво законне, однак, якщо громада проти такого будівництва - ми маємо сідати за стіл переговорів і намагатися знаходити в складній ситуації компромісне рішення, яке йтиме на користь передусім громаді, - наголосив В.Кличко. - Однозначно перед Євробаченням ми будемо закривати ці будівлі банерами. Тому що, відверто кажучи, це має негарний вигляд, і ми не можемо це так залишити».