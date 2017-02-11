Померло немовля внаслідок отруєння невідомою речовиною в Харківській області

Поліція Харківської області встановлює обставини смерті 7-місячної дитини, яка отруїлася невідомою речовиною.

Як повідомляє в суботу відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про смерть дитини надійшла в поліцію від медиків центральної райлікарні.

"Як встановили правоохоронці, ввечері 7-місячній дівчинці стало погано і 19-річна мати викликала швидку допомогу, яка за виїхала викликом в с. Приколотне Лікарі доставили дитину в педіатричне відділення Великобурлуцької центральної районної лікарні, де вона померла від отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування причин смерті тіло направлено в морг м. Харкова. Проводяться необхідні експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.