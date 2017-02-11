Події

16:07 11.02.2017

Померло немовля внаслідок отруєння невідомою речовиною в Харківській області

Поліція Харківської області встановлює обставини смерті 7-місячної дитини, яка отруїлася невідомою речовиною.

Як повідомляє в суботу відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про смерть дитини надійшла в поліцію від медиків центральної райлікарні.

"Як встановили правоохоронці, ввечері 7-місячній дівчинці стало погано і 19-річна мати викликала швидку допомогу, яка за виїхала викликом в с. Приколотне Лікарі доставили дитину в педіатричне відділення Великобурлуцької центральної районної лікарні, де вона померла від отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування причин смерті тіло направлено в морг м. Харкова. Проводяться необхідні експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

ВАЖЛИВЕ

Поліція Донецької області з початку 2017 р затримала 31 бойовика

Помер керівник Національного університету оборони України ім.Черняховського генерал Воробйов

Затримані в РФ у справі наркосиндикату українці є жертвами торгівлі людьми

Порошенко повідомив про успішні випробування нової ракети для військової авіації

У Києві чекають на підтвердження затримання 47 українців у РФ

ОСТАННЄ

"Татра-Юг" поставить 15 зчленованих трамвайних вагонів в Єгипет

Кличко: будівлі житлового комплексу «Рів'єра» перед "Євробаченням" прикриють банерами

В Україні найближчої доби морози дещо ослабнуть, місцями туман

Стан здоров'я викрадених піратами у водах Нігерії членів екіпажу судна BBC Caribbean задовільний

Канадські інструктори завершили курс підготовки інструкторського та викладацького складу для українських військових

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в горловке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА