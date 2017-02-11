"Татра-Юг" поставить 15 зчленованих трамвайних вагонів в Єгипет

ТОВ "Татра-Юг" (Одеса), виробник трамвайних вагонів за повторним циклом, поставить 15 зчленованих трамвайних вагонів на адресу Управління транспорту м. Олександрія (Єгипет), повідомило підприємство на своєму сайті.

Акцепт на виробництво трамваїв виданий замовником на початку поточного року. Підписання контракту, вартість якого не розголошується, відбулося 6 лютого в Олександрії в присутності губернатора Реда Фархата і посла України в АРЄ Геннадія Латія.

Цьому передував тривалий тендерний процес, зокрема відвідування спеціальною єгипетською комісією виробничих площ та інспекція трамвайних вагонів Татра-Юг. В результаті, якість і надійність продукції відіграли ключову роль", - наголошується в повідомленні.

За інформацією компанії, вона перемогла в тендері Stadler (Швейцарія), CRRC Corporation (Китай) та інших масштабних виробників Європи та Азії, отримавши замовлення оновити рухомий склад найстарішої трамвайної системи в Африці і однією з найстарших у світі.

"Проект є унікальним не тільки в технічному плані, це перше замовлення в країнах Африки такого масштабу в українського виробника трамвайних вагонів", - зазначають в компанії.

"Контракт з Олександрією - це відправна точка для "Татра-Юг" з постачання якісної української продукції в країни МЕNA регіону", - цитує прес-служба генерального директора компанії Анатолія Кердивару.

Він нагадав, що "Татра-Юг" має 24-річний досвід складання трамваїв, а його виробництво на 95% локалізовано в Україні.

Трамваї виробляють на площах ВО "Південмаш" у Дніпрі.

Термін поставки трамваїв в Олександрію – 2,5 року з моменту отримання передоплати.

"Татра-Юг" засновано 23 роки тому, складені підприємством трамвайні вагони експлуатуються майже у всіх містах України, де є цей вид електротранспорту. Статутний капітал ТОВ – 20 млн грн.

У 2015 році чистий дохід компанії становив 76,9 млн грн, чистий прибуток – майже 41 млн грн.