Поліція Донецької області з початку 2017 р затримала 31 бойовика

Поліція Донецької області з початку 2017 року оголосила про підозру 35 бойовикам, затримано 31, оголошено в розшук – 4 членів незаконних збройних формувань.

Як повідомляє в суботу відділ комунікації поліції Донецької області, виявляти бойовиків, які намагаються потрапити на підконтрольну Україні територію, допомагає налагоджений механізм перевірки документів громадян у базах МВС на блокпостах.

Так, за інформацією поліції, на КПВВ "Пищевик" під час перетину лінії розмежування було затримано учасника бандитського формування "Козачий союз "Область війська Донського".

"Він намагався потрапити до Маріуполя, щоб оформити закордонний паспорт на себе і дружину і вирушити в поїздку. Але замість цього потрапив до слідчого, а в перспективі його чекає до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили в поліції, минулого тижня поліцейські зібрали докази протиправної діяльності 6 учасників незаконних збройних формувань віком від 22 до 59 років. Серед них – жителі Донецька, Лиману, Дружківки, Слов'янська, Новолуганського.

"Як і більшість "вояків" псевдореспублик, вони швидко зрозуміли, що їх використовують і вийшли з НЗФ. Кожен з них виїжджав до РФ в пошуках кращої долі, але не прижився. Всім оголошено підозру, незабаром вони постануть перед судом", - йдеться в повідомленні.

Взагалі поліція Донецької області з початку року оголосила підозру 35 бойовикам, затримано 31, оголошено в розшук - 4.