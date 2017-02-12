У Львові нетверезий чоловік підірвав гранату у дворі житлового будинку

Нетверезий чоловік у неділю вранці кинув гранату у двір житлового будинку, від вибуху ніхто не постраждав, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як з'ясували співробітники поліції, близько 9.00 ранку нетверезий 54-річний чоловік стояв у під’їзді разом зі своїм знайомим і скаржився на сімейні негаразди. Після цього він пішов додому, взяв гранату і кинув її з вікна квартири на четвертому поверсі.

Чоловіка затримала поліція. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).