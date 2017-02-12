Події

12:56 12.02.2017

Погода в Україні на початку тижня суттєво не зміниться

Найближчої доби погода в Україні буде більш волога, а температура повітря суттєво не зміниться, повідомляє в неділю, 12 лютого, Укргідрометцентр.

На більшій частині території України часом невеликий сніг, лише в західних і місцями у південних областях без істотних опадів. Вночі та вранці у карпатському регіоні місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний і північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°, на Прикарпатті до 16° морозу; вдень 2-7° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві - часом невеликий сніг, температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 лютого найвища температура повітря вдень була 10,2 у 1995 р., найнижча вночі -29,1 в 1911 р.

На 14 лютого в Україні очікується без істотних опадів, лише вдень у північних та центральних невеликий, у східних областях помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей, крім західних, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°, у Карпатах і Прикарпатті 13-18° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві - часом невеликий сніг, температура повітря вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

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