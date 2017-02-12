До відома: переноситься прес-конференція на тему "Дерейдерство: суспільно-правовий механізм"

Переноситься раніше проанонсована на понеділок, 13 лютого, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" прес-конференція громадського руху "За всю Одесу" на тему "Дерейдерство: суспільно-правовий механізм" з приводу захоплення об'єктів приватної власності та об'єктів культурної спадщини Одеси.

Час проведення буде повідомлено додатково, слідкуйте за анонсами.

Додаткова інформація за телефоном (095) 589-87-34.