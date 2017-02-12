В Авдіївці відновили майже 150 будинків, у планах відновлення ще понад 800 об'єктів

В Авдіївці ремонтні бригади вже відновили майже 150 будинків постраждалих від обстрілу бойовиків, в планах відновлення ще понад 800 об'єктів, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Станом на 11 лютого ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків. Деякі жителі приватного сектора відновлюють свої будинки самі, але ми надаємо їм будівельні матеріали. В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські найманці зруйнували за минулий тиждень, а й всі ті понад 800 об'єктів, які були зруйновані в місті з початку російської агресії", – написав він на своїй сторінці у "Фейсбук" у суботу ввечері.

П.Жебрівський також зазначив, що в неділю повернеться перша група з 23 місцевих жителів (зокрема 9 дітей), які минулого тижня залишили місто під час активізації обстрілу бойовиків.

В Авдіївці для координації зусиль та більш швидкого ухвалення рішень продовжує роботу група працівників обласної військово-цивільної адміністрації.