Eurostat: мінімальна зарплата в Люксембурзі - 1999 євро, в Болгарії - 235 євро

На 1 січня 2017 року мінімальну місячну зарплату було встановлено у 22 країнах ЄС, і в Естонії вона випереджає мінімальну зарплату в Латвії та Литві, свідчать дані "Eurostat".

У Латвії та Литві мінімальна зарплата наразі становить 380 євро на місяць. Меншою вона є тільки в Болгарії (235 євро) та Румунії (275 євро).

Мінімальна зарплата не перевищує 500 євро на місяць також у Чехії (407 євро), Угорщині (412 євро), Хорватії (433 євро), Словаччині (435 євро), Польщі (453 євро) і Естонії (470 євро).

Найвища в ЄС мінімальна зарплата - в Люксембурзі (1999 євро), Ірландії (1563 євро), Нідерландах (1552 євро), Бельгії (1532 євро) і Німеччині (1498 євро).

Найвища мінімальна місячна зарплата в ЄС удев’ятеро перевищує найнижчу, а якщо виключити розходження в рівні цін у різних країнах, це співвідношення становить 1:3. Тобто в Болгарії це 501 стандарт паритету купівельної спроможності (СППС), у Люксембурзі - 1659 СППС.

Цей показник в Латвії - 553 СППС - теж третій найменший у ЄС. У Литві він становить 625 СППС, в Естонії - 645 СППС.

Порівняно з 2008 роком мінімальна зарплата найбільше зросла у Болгарії (+109%), Румунії (+99%), Словаччині (+80%). В Естонії приріст станови 69%, в Латвії - 65%, в Литві - 64%. Єдина країна, де мінімальна заробітна плата за цей період зменшилася, - Греція (-14%).

Мінімальна зарплата перевищує 60% від середніх доходів тільки у трьох країнах ЄС: Португалії (64%), Франції та Словенії (по 62%). У Латвії і Литві цей показник становить 52%, в Естонії - 40%.

В Австрії, Данії, Італії, Фінляндії, Швеції та на Кіпрі держава не встановлює мінімальної зарплати.