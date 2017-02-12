У вирішенні проблем столиці мають брати участь люди, які живуть в Києві – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко виступає за виключне право громадян, що проживають у столиці, подавати петиції, які порушують питання вирішення проблемних моментів життєдіяльності міста і голосувати за них, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Ми побачили, що більшу частину петицій щодо вирішення питань життєдіяльності столиці, ініціювали не жителі Києва. За IP-адресою можна встановити, наприклад, звідки надійшла петиція. І в деяких з них ініціативи або голосування відбувалися не з Києва, а з інших міст України, а за деякі петиції взагалі люди з-за кордону голосують", - йдеться в заяві мера Києва розміщеній на сайті КМДА в суботу.

В.Кличко наголосив, що у вирішенні київських проблем мають брати участь люди, які живуть у цьому місті.