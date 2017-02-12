Події

13:57 12.02.2017

У вирішенні проблем столиці мають брати участь люди, які живуть в Києві – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко виступає за виключне право громадян, що проживають у столиці, подавати петиції, які порушують питання вирішення проблемних моментів життєдіяльності міста і голосувати за них, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Ми побачили, що більшу частину петицій щодо вирішення питань життєдіяльності столиці, ініціювали не жителі Києва. За IP-адресою можна встановити, наприклад, звідки надійшла петиція. І в деяких з них ініціативи або голосування відбувалися не з Києва, а з інших міст України, а за деякі петиції взагалі люди з-за кордону голосують", - йдеться в заяві мера Києва розміщеній на сайті КМДА в суботу.

В.Кличко наголосив, що у вирішенні київських проблем мають брати участь люди, які живуть у цьому місті.

ВАЖЛИВЕ

В Авдіївці відновили майже 150 будинків, у планах відновлення ще понад 800 об'єктів

У Львові нетверезий чоловік підірвав гранату у дворі житлового будинку

Поліція Донецької області з початку 2017 р затримала 31 бойовика

Помер керівник Національного університету оборони України ім.Черняховського генерал Воробйов

Затримані в РФ у справі наркосиндикату українці є жертвами торгівлі людьми

ОСТАННЄ

Залізничники ліквідовують наслідки сходження 9 порожніх вантажних вагонів на ст. "Київ-Волинський"

Eurostat: мінімальна зарплата в Люксембурзі - 1999 євро, в Болгарії - 235 євро

До відома: переноситься прес-конференція на тему "Дерейдерство: суспільно-правовий механізм"

Погода в Україні на початку тижня суттєво не зміниться

"Татра-Юг" поставить 15 зчленованих трамвайних вагонів в Єгипет

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда коммерческой недвижимости в Полтаве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА