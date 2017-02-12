Події

14:08 12.02.2017

Залізничники ліквідовують наслідки сходження 9 порожніх вантажних вагонів на ст. "Київ-Волинський"

Бокове зіткнення групи вантажних вагонів із вантажним поїздом під час його руху сусідньою колією сталося на станції "Київ-Волинський" о 20:40 11 лютого.

Як повідомила прес-служба регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", внаслідок цієї транспортної події зійшли з рейок дев'ять порожніх вагонів (дві цистерни і сім зерновозів) і пошкоджена опора контактної мережі.

Станом на 9:00 12 лютого було піднято на рейки п'ять вагонів, задіяно відновлювальні поїзди станцій "Дарниця" та "Фастів".

Унаслідок транспортної пригоди втрати вантажу немає, персонал станції не постраждав, рух пасажирських поїздів здійснюється без затримок.

Працює комісія з розслідування причини транспортної пригоди.

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