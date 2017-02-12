Події

14:26 12.02.2017

Двоє бійців ЗСУ поранені за добу в зоні АТО

Жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, проте двоє військових дістали поранень.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув. Двоє українських воїнів дістали поранень, це сталося на Маріупольському у напрямку біля населених пунктів Широкине і Водяне", - зазначив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

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