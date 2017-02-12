Двоє бійців ЗСУ поранені за добу в зоні АТО

Жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, проте двоє військових дістали поранень.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув. Двоє українських воїнів дістали поранень, це сталося на Маріупольському у напрямку біля населених пунктів Широкине і Водяне", - зазначив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.