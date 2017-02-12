Прикордонники не пустили в Україну молдаванина з "георгіївськими" стрічками

У пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою у суботу прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці виявили заборонені предмети пропагандистської характеру, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"У салоні автомобіля "Дачія-Логан" громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакет із 25 георгіївськими стрічками. Крім стрічок під час заходів перевірки прикордонники виявили у молдаванина ліхтар із вбудованим електрошокером. Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому начебто подарували в Росії під час проведення акції, проте він забув їх викласти. Про знайдені предмети поінформовані правоохоронні органи Чернівецької області", - йдеться в оприлюдненому в неділю повідомленні.

Громадянину сусідньої країни заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.