Гройсман про блокування постачання вугілля з непідконтрольних територій: Боротися з контрабандою необхідно, але не ставлячи під загрозу енергозабезпечення громадян

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що боротьба з контрабандою необхідна, однак вона не повинна ставити під загрозу електро- та теплопостачання громадян.

"З вугілля виробляється електроенергія і тепло. Куди постачається це тепло? До будинків, осель, квартир українських громадян. Йдеться про те, що блокування постачання вугілля, якому немає альтернативи (я думаю, якщо запитати в експертів, вони вам це скажуть, або спеціалісти в енергетичній сфері), це означає лише одне - зупинка та віялові відключення на всій території країни. Чи треба до такого доводити - я думаю, що ні", - сказав прем'єр в ефірі ТРК "Україна" в неділю.

В.Гройсман наголосив, що згоден з необхідністю боротьби з контрабандою і на державному кордоні, і на лінії розмежування.

"Якщо ми запитаємо, чи є у нас довіра до українських кордонів, зокрема до лінії розмежування, щодо торгівлі контрабандним товаром - у мене такої довіри немає. І тут я готовий повністю долучитися до жорсткої боротьби проти контрабанди. Але ми не повинні оголошувати жорстку боротьбу українським громадянам, у яких має бути світло і тепло", - додав прем'єр.

Він наголосив, що така боротьба не повинна негативно впливати на громадян країни.