За минулу добу бойовики 67 разів відкривали вогонь по українських позиціях АТО

У зоні проведення антитерористичної операції бойовики 67 разів обстріляли позиції Збройних сил України, один військовослужбовець поранений, повідомляють у штабі АТО.

"Загалом зафіксовано 67 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці - БМП.

На донецькому напрямку з мінометів було обстріляно Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів і стрілецької зброї - Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам'янку та Луганське. По позиціях у районі Авдіївки вогонь вела БМП бойовиків. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці працювали снайпери.

На луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вогонь відкривали по Новоолександрівці та Новозванівці.