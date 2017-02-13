Події

09:42 13.02.2017

У понеділок відбудеться засідання Енергетичного штабу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в понеділок, 13 лютого, відбудеться засідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону.

"Я дав доручення, завтра (в понеділок - ІФ) буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки та яких у нас є запасів, наскільки необхідно вжити заходів - тому що, для того, щоб проходити сезон, уже зараз необхідно починати економити", - сказав прем'єр в ефірі ТРК "Україна" в неділю.

Прем'єр наголосив, що наразі в країні абсолютно достатньо запасів газу.

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