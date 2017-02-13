Перерахунку субсидій до закінчення опалювального сезону не буде - Рева

В уряді України запевняють, що до кінця поточного опалювального сезону перерахунку субсидій не буде.

"Рішення Кабміну (про зміну соціальних норм - ІФ) набуває чинності 1 травня 2017 року. На субсидіях, які вже затверджені для людей, воно не позначиться. Перерахунку субсидій за новими нормативами до закінчення опалювального сезону не буде", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

Міністр наголосив, що торішня перевірка після завершення опалювального сезону засвідчила, що в країні завищені нормативи щодо споживання газу.

"По факту люди споживають 5,3 м куб газу на 1 кв. м площі на місяць. А норматив становив 7 куб. м газу. Відповідно, виникла переплата із субсидії, держава заплатила більше, ніж люди спожили. (Переплата - ІФ) 14,5 млрд грн. Змінивши соціальні нормативи, уряд привів споживання енергоносіїв до рівня споживання в попередній опалювальний сезон", - пояснив він.