В Авдіївці закрили пункти життєзабезпечення через відсутність звернення громадян

В Авдіївці Донецької області припинили роботу пункти життєзабезпечення з огляду на відсутність звернень громадян та від'їзду особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій до місць дислокації.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у понеділок, населенню видано гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах - 11,196 тис. наборів. Евакуйовано 298 людей (із них 42 осіб похилого літнього віку та 135 дітей).

У свою чергу голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін заявив, що інфраструктуру в місті повністю відновлено.

"Сьогоднішня ніч і доба минули спокійно. По місту обстрілів не було. Учора виявили бажання і повернулися 22 людини - діти з батьками. Надалі, якщо люди захочуть повертатися, - забезпечуватимемо їх. Усе відновлено, світло є, вода, опалення є. Каналізація працює", - сказав він в ефірі каналу "112 Україна"

За словами П.Малихіна, єдина проблема, яка залишається, - це відновлення житла громадян, пошкодженого внаслідок обстрілів.