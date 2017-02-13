НАЗК направило до суду 3 адмінпротоколи щодо несвоєчасного подання е-декларацій працівниками Вищого госпсуду

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє про те, що направило до суду три адміністративні протоколи про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

"Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК виявили випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Вищого господарського суду України, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою агентства в понеділок уранці.

В інформації зазначено, що документи складено відповідно до ч. 3 ст. 12 закону України "Про запобігання корупції" та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.