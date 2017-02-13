Події

10:50 13.02.2017

НАЗК направило до суду 3 адмінпротоколи щодо несвоєчасного подання е-декларацій працівниками Вищого госпсуду

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє про те, що направило до суду три адміністративні протоколи про несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

"Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК виявили випадки несвоєчасного подання декларацій працівниками Вищого господарського суду України, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою агентства в понеділок уранці.

В інформації зазначено, що документи складено відповідно до ч. 3 ст. 12 закону України "Про запобігання корупції" та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.

ВАЖЛИВЕ

Невідомі напали на розташування "Аскера" в Чонгарі, у ЗСУ заявляють, що затримали НЗФ

Програму докапіталізації на 1 лютого мають виконати 15 із 35 найбільших банків України

Перерахунку субсидій до закінчення опалювального сезону не буде - Рева

У понеділок відбудеться засідання Енергетичного штабу

Гройсман про блокування постачання вугілля з непідконтрольних територій: Боротися з контрабандою необхідно, але не ставлячи під загрозу енергозабезпечення громадян

ОСТАННЄ

Україна за 4 місяці опалювального сезону скоротила запаси в ПСГ до 9 млрд куб. м

СБУ відповідає за обґрунтованість санкцій проти низки імпортерів скрапленого газу - МЕРТ

Чергова ротація української складової Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго розпочалася на Львівщині

В Авдіївці закрили пункти життєзабезпечення через відсутність звернення громадян

Бойовики з гранатометів обстріляли КП "Мар’їнка", постраждалих немає

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа торговых помещений в Хмельницком
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА