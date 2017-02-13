Чергова ротація української складової Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго розпочалася на Львівщині

Урочистості з нагоди відправки 250 українських військовослужбовців чергової ротації 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго відбулися на базі однієї з військових частин армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ на Львівщині.

"Військовослужбовці чергової ротації під час злагодження протягом трьох тижнів посилено готувались до відрядження. Армійці склали іспити з фізичної підготовки, мовної, правової, вогневої, інженерної та інших військових дисциплін. Особовий склад загону отримав необхідне обмундирування у повному обсязі та зробив щеплення від найбільш поширених хвороб на африканському континенті", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони України в понеділок.

У заході з нагоди відправки взяли участь начальник армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Володимир Пастухов, військовослужбовці частини, представники командування армійської авіації та органів місцевого самоврядування, а також рідні і близькі українських військових.