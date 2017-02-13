Події

11:08 13.02.2017

СБУ відповідає за обґрунтованість санкцій проти низки імпортерів скрапленого газу - МЕРТ

Служба безпеки України (СБУ) несе відповідальність за обґрунтованість санкцій, введених проти низки імпортерів скрапленого газу, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

"6 лютого на підставі подань СБУ МЕРТ застосувало спеціальну санкцію до деяких імпортерів пально-мастильних матеріалів... Згідно з частиною 16 статті 37 закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення, несе ініціатор подання", - зазначили в МЕРТ.

Як повідомили в прес-службі, дані СБУ свідчать про те, що імпортери акумулювали кошти на офшорних рахунках і частково використали їх на фінансування бойовиків в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, під санкції потрапили юрособи таких трейдерів, як "Паралель", "Укргазпетролеум", "Віолана-ТЕК", "Реал-НП", "УПК-Європлюс", "Надія", "Автотранс", "Газтрон-Україна", "Пропан-Трейд".

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