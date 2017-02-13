Україна за 4 місяці опалювального сезону скоротила запаси в ПСГ до 9 млрд куб. м

Україна від початку опалювального сезону, що стартував 13 жовтня 2016 року, і до 11 лютого 2017-го знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 38,6% (на 5 млрд 688,03 млн куб. м) - до 9,044 млрд куб. м.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 11 лютого відбір становив 87,94 млн куб. м, загалом за 1-11 лютого - 840,54 млн куб. м (у середньому - 74,41 млн куб. м/добу).

У січні-2017 з ПСГ було піднято 2 млрд 101,84 млн куб. м (у середньому - 67,8 млн куб. м/добу), в грудні-2016 - 1 млрд 568,64 млн куб. м (у середньому - 50,6 млн куб. м/добу), в листопаді-2016 - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Відбір газу зі сховищ рік тому - 11 лютого 2016 року - становив 46,27 млн куб. м за запасів 10 млрд 613,06 млн куб. м, а два роки тому - 11 лютого 2015 року - 61,53 млн куб. м за запасів 8 млрд 724,48 млн куб. м.

Станом на 11 лютого 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 48,406 млн куб. м (Словаччина - 41,312 млн куб. м, Угорщина - 3,136 млн куб. м, Польща - 3,958 млн куб. м). Імпорт газу з боку РФ Україна не здійснює з 26 листопада 2015 року (http://utg.ua/still-alive/). Загалом за 1-11 лютого імпорт становив 519,416 млн куб. м.

Видобуток газу в Україні 11 лютого становив 56,889 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 40,991 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,356 млн куб. м, інші компанії - 12,542 млн куб. м). Загалом за 1-11 лютого внутрішній видобуток становив 623,6 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-11 лютого становив 3 млрд 200,642 млн куб. м, що відповідає місячному показнику близько 8,1 млрд куб. м.

Як повідомлялося, в НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАКна кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.