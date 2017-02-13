Невідомі напали на розташування "Аскера" в Чонгарі, у ЗСУ заявляють, що затримали НЗФ

У неділю ввечері невідомі озброєні люди у військовій формі здійснили спробу захоплення бази кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана (база облаштована громадською організацією "Аскер"), який розташований у с.Чонгар (Херсонській обл.), що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом, повідомляє радіо "Куреш".

За даними, оприлюдненими на сайті радіо, близько 20:00 неділі за допомогою БТР невстановлені особи протаранили огорожу розташування батальйону і намет, в якому в цей час перебували люди.

"Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто перебував у цей час на території, силою вклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про постраждалих редакція не має", - йдеться в оприлюдненій замітці.

У повідомленні зазначено, що в розташуванні батальйону працює прокуратура та вибухотехніки, а журналісти кримськотатарського каналу АТР, які перебувають на місці подій, не мають доступу до відеоапаратури через те, що вона заблокована озброєними людьми.

Водночас у прес-службі оперативного командування ЗСУ "Південь" заявили, що підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування та виконує бойові завдання в Херсонській області, облаштовував за наказом командира бойові позиції, коли "на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування".

"Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, роззброєно згідно з усіма статутами та іншими законодавчими актами щодо дій у подібних ситуаціях. Зараз тривають згідно з нормативно-правовою базою визначені заходи та облік озброєння", - йдеться в повідомленні? оприлюдненому на сторінці прес-служби оперативного командування "Південь" у Facebook.

У прес-службі також спростували повідомлення про начебто напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" та заявили, що "воно є ні чим іншим, як черговим фейком та намаганням очорнити ЗСУ, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві". "Захисники України не нападають, а виконують завдання із захисту українського народу", - наголошується в заяві.