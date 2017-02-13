Інцидент на Чонгарі спровокований силовим зайняттям бійцями ЗСУ території "Аскера", нині там працює поліція та СБУ

Голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров стверджує, що інцидент на Чонгарі (Херсонська обл.) був спровокований силовим зайняттям військовослужбовцями Збройних сил України облаштованої громадською організацією "Аскер" території, на якій базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.

"У ніч із 12 на 13 лютого 2017 року на Чонгарі стався інцидент між військовослужбовцями ЗС України та членами громадської організації "Аскер". Під час інциденту військовослужбовці ЗС України пошкодили окремі споруди та майно громадської організації "Аскер", були спроби застосування фізичної сили до членів організації "Аскер", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок уранці на сторінці Р.Чубарова у Facebook.

За його словами, нині на місці інциденту працюють представники Національної поліції України та Служби безпеки України. Там також перебуває представник меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджит Сулейманов та координатор акції "Цивільна блокада "Криму" Ленур Іслямов.

Як повідомлялося, радіо "Куреш" повідомило, що в неділю ввечері невідомі озброєні люди у військовій формі вчинили спробу захоплення бази кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана (база облаштована громадською організацією "Аскер"), який розташований у с. Чонгар (Херсонській обл.), що на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом.

За даними, оприлюдненими на сайті радіо, близько 20:00 неділі за допомогою БТР невстановлені особи протаранили огорожу розташування батальйону і намет, в якому в цей час перебували люди. "Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто перебував у цей час на території, силою вклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про постраждалих редакція не має", - йдеться в оприлюдненій замітці.

Водночас у прес-службі оперативного командування ЗСУ "Південь" заявили, що підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування та виконує бойові завдання в Херсонській області, облаштовував за наказом командира бойові позиції, коли "на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування".

"Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, роззброєно згідно з усіма статутами та іншими законодавчими актами щодо дій у подібних ситуаціях. Зараз тривають згідно з нормативно-правовою базою визначені заходи та облік озброєння", - йдеться в повідомленні? оприлюдненому на сторінці прес-служби оперативного командування "Південь" у Facebook.

У прес-службі також спростували повідомлення про начебто напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" та заявили, що "воно є ні чим іншим, як черговим фейком та намаганням очорнити ЗСУ, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві". "Захисники України не нападають, а виконують завдання із захисту українського народу", - наголошується в заяві.