Запаси вугілля на складах електростанцій України в січні знизилися на 5,5%

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України протягом січня 2017 року зменшилися на 5,5% (на 113,3 тис. тонн) і на 1 лютого становили 1 млн 948,2 тис. тонн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, на 1 лютого-2017 запаси вугілля Г+Д становили 905,9 тис. тонн (1,038 млн тонн - на 1 січня-2017), АШ+Т - 1 млн 42,3 тис. тонн (1 млн 23,5 тис. тонн - на 1 січня-2017).

Запаси паливного мазуту на складах електростанцій за січень знизилися на 23,5% (на 26,8 тис. тонн) - до 87,1 тис. тонн. Найбільші залишки мазуту – на столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (21,7 тис. тонн і 10,2 тис. тонн), на всіх ГК ТЕС - 40,5 тис. тонн.

Запаси вугілля на складах електростанцій на 1 лютого 2017 року на 26,5% менші, ніж на 1 лютого 2016 року (2 млн 651,1 тис. тонн), мазуту - на 33,3% (130,6 тис. тонн - на 1 лютого-2016).

Споживання природного газу електростанціями в січні-2017 становило 646,4 млн куб. м проти 771,1 млн куб. м у січні-2016 та 718,1 млн куб. м - у грудні-2016.

При цьому в січні-2017 на ТЕС і ТЕЦ відвантажено 199,9 тис. тонн імпортованого вугілля енергетичних марок, зокрема з РФ надійшло 93,5 тис. тонн вугілля, з ПАР - 59,1 тис. тонн, із Польщі - 47,4 тис. тонн.

Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України в 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) порівняно з 2015 роком - до 31 млн 338,6 тис. тонн.

Очікувані Міністерством енергетики та вугільної промисловості на 1 березня 2017 року запаси вугілля на ГК ТЕС мають становити 1 млн 404,1 тис. тонн (антрацитової групи - 680,5 тис. тонн, газової - 723,6 тис. тонн), на ТЕЦ - 278,1 тис. тонн (антрацитової групи - 150,1 тис. тонн, газової - 128 тис. тонн).