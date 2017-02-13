Події

12:35 13.02.2017

Енергетичний штаб у понеділок розгляне доцільність запровадження надзвичайного стану

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що на засіданні в понеділок Енергетичний штаб розгляне доцільність запровадження надзвичайного стану в українській енергетиці.

"Зараз буде розглянуто питання на порядку денному штабу Енергетичного щодо доцільності запровадження надзвичайного стану в українській енергетиці", - сказав прем'єр України на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

Глава українського уряду зазначив, що не можна допускати зниження запасів вугілля до критичного рівня.

За словами В.Гройсмана, пропозиції штабу розгляне Кабінет міністрів України.

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