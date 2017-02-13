Україна та Молдова створять спільну комісію для аналізу екологічних ризиків будівництва ГЕС на Дністрі

Україна та Молдова створять спільну комісію для аналізу екологічних ризиків будівництва гідроелектростанцій (ГЕС) на Дністрі, повідомив прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп на спільному з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом на брифінгу в Києві в понеділок.

"Ми домовилися про створення спільної комісії, яка здійснила б глибокий аналіз. Навіть звертатимемося до партнерів з ЄС із цього питання для визначення наслідків, наскільки вони можуть бути шкідливими для екосистеми", - сказав він.

Як наголосив П.Філіп, Дністер є джерелом забезпечення питною водою Кишинева, а також низки українських міст, зокрема Одеси.

У свою чергу прем'єр-міністр В.Гройсман висловив думку, що проектування та будівництво ГЕС можливе лише після екологічної експертизи.

"Поза сумнівом, має бути серйозна екологічна експертиза намірів. Лише після цього може бути проектування і будівництво", - сказав він.

Як повідомлялося, Молдова занепокоєна планами України побудувати на Дністрі шість ГЕС.

ПАТ "Укргідроенерго" в грудні 2016 року оголосило тендер із підготовки техніко-економічного обґрунтування будівництва каскаду із шести ГЕС на цій річці.