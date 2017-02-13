Події

12:43 13.02.2017

Бойовики продовжують обстріли з мінометів у понеділок, але їх інтенсивність знизилася

Обстановка уздовж лінії розмежування сторін у зоні АТО набуває ознак деескалації, що пов'язано зі зменшенням застосування противником важкого озброєння, йдеться у зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони України про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей станом на 13 лютого.

"Водночас противник у порушення домовленостей про повне припинення вогню здійснював демонстраційні (провокаційні) обстріли із застосуванням мінометів (82 мм, 120 мм), озброєння та стрілецької зброї позицій підрозділів сил АТО на авдіївському, курахівському та маріупольському напрямках", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці ГУР у соцмережі Facebook у понеділок.

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