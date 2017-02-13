Голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляє, що інцидент поблизу н. п. Чонгар (Херсонська обл.) на облаштованій громадською організацією "Аскер" території, де базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана, вичерпаний.

"На 11:00 місце базування громадського об'єднання "Аскер" на Чонгарі покинули військовослужбовці та поліція: члени громадського об'єднання "Аскер" і добровольці формованого кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана повернулися до щоденних занять та забезпечення життєдіяльності табору дислокації", - написав Р.Чубаров на своїй сторінці у Facebook у понеділок удень.

За його словами, "інцидент на Чонгарі вичерпаний", але він не міг не відбутися, оскільки невиправдано довго затягнулося ухвалення рішення про створення у складі ЗСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України - жителі Криму, і кримські татари, і особи інших національностей.

Нардеп зазначив, що в очікуванні такого рішення люди у складі громадської організації "Аскер" здійснювали військову підготовку, сприяли прикордонній та митній службам України на КПП "Чонгар", "Чаплинка" і "Каланчак" у контролі за переміщенням людей і транспорту між материковою Україною та тимчасово окупованим Кримом.

"При цьому і для однієї, і для іншої служби постійний громадянський контроль, здійснюваний громадським об'єднанням "Аскер", був, м'яко кажучи, незручний. Небажаними "аскерівці" стали і для різного роду тіньових ділків, які налагодили різний незаконний бізнес на адміністративній межі. Звісно, і вони виступали стороною, що прагнула витіснити "Аскер" за межі займаних ним місць дислокацій", - написав Р.Чубаров.

Голова меджлісу кримськотатарського народу висловив переконання, що добре те, що інцидент вичерпаний, але погано те, що "деякі з числа винних військовослужбовців удалися до вигаданих версій, спрямованих проти кримських татар".