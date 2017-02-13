Події

13:16 13.02.2017

У центрі Києва вранці застрелили чоловіка, поліція розшукує зловмисника

У понеділок уранці в Киянівському провулку в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, поліція розшукує особу, яка стріляла, інформує прес-служба Головного управління Нацполіції столиці.

"Близько 9-ї години ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що на парковці неподалік бізнес-центру лежить людина. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що чоловіка вбили пострілом у груди. При цьому куля пройшла навиліт", - йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією главку, особу загиблого встановлено, це киянин, 1970 року народження.

У прес-службі інформують, що під час огляду місця події поліцейські виявили в заметі снігу зброю, з якої, ймовірно, стріляли. З якої саме зброї було зроблено постріл, наразі не повідомляється. Правоохоронці продовжують оглядати прилеглу територію, розшукують свідків та очевидців.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, убитий був керівником онлайн-проекту у сфері бухгалтерії.

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